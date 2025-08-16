"كاوبوي الساحل".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ إلهام شاهين

كتب- معتز عباس:

كشفت النجمة إلهام شاهين عن أحدث ظهور لها، أثناء قضاء إجازة الصيف في الساحل الشمالي.

شاركت إلهام متابعيها والجمهور صورًا لها من أمام أحد الشواطئ، ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان أبيض طويل وقبعة "كاوبوي".

لاقت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "يخربيت حلاوتك"، "إيه القمر والحلاوة دي"، "قمر وجميلة وكاريزما"، "مفيش ست زيك"، "نجمة العالم العربي"، "كلك على بعضك حلو"، "حلوة الكاوبوي".

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.

