بالصور - بسنت شوقي تتألق بإطلالة جذابة في الساحل.. وداليا البحيري تعلق

06:39 م السبت 16 أغسطس 2025
    بسنت شوقي وصديقاتها
    بسنت شوقي بإطلالة جريئة
    بسنت شوقي في الساحل
    بسنت شوقي وأصدقائها
    بسنت شوقي وصديقاتها في الساحل
    بسنت شوقي ونصوحي
كتب- معتز عباس:

خطفت الفنانة بسنت شوقي أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بصحبة أصدقائها في الساحل.

ونشرت بسنت مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، وتضع نظارة شمس، بالقرب من أحد الشواطئ.

تفاعلت النجمة داليا البحيري مع الصور، وعلقت: "العقد بتاعك جميل أوي"، كما كتبت الفنانة نورهان منصور: "واو عقد جميل أنا حبيته جدا".

يُذكر أن بسنت شوقي شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2025 بمسلسل وتقابل حبيب، من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، محمود عمرو ياسين، والعمل من إخراج محمد الخبيري.

بسنت شوقي داليا البحيري الساحل الشمالي
