إليسا تُشعل حفلها الغنائي بمدينة العلمين الجديدة بأغانيها (صور)
03:54 م السبت 16 أغسطس 2025
كتب- هاني صابر:
أحيت المطربة إليسا، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة بحضور جماهيري كبير.
وافتتحت إليسا، حفلها بأغنية "حلوة يا بلدي" للراحلة داليدا ، ورحبت بحضور الحفل قائلة: "وحشني الغناء بمصر".
وقدمت إليسا، بالحفل عددا من أغانيها الرومانسية التي تألقت بها طوال مشوارها الفني.
