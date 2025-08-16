إعلان

إليسا تُشعل حفلها الغنائي بمدينة العلمين الجديدة بأغانيها (صور)

03:54 م السبت 16 أغسطس 2025
كتب- هاني صابر:

أحيت المطربة إليسا، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة بحضور جماهيري كبير.

وافتتحت إليسا، حفلها بأغنية "حلوة يا بلدي" للراحلة داليدا ، ورحبت بحضور الحفل قائلة: "وحشني الغناء بمصر".

وقدمت إليسا، بالحفل عددا من أغانيها الرومانسية التي تألقت بها طوال مشوارها الفني.

مدينة العلمين الجديدة إليسا
