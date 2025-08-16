كتب- هاني صابر:



شاركت المطربة بسمة بوسيل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور.



ونشرت بسمة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هو اللي انسيني".



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "فيه حد ينسى القمر ده، قمر، حلويات، حلوة أوي".



وكانت بسمة بوسيل، قد طرحت مؤخرا ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، منها: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم".



وخاضت "بسمة" تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، وإخراج محمود كريم.







