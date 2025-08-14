كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة فيفي عبده الاستمتاع بعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، إذ نشرت مقطع فيديو جديد من رحلتها عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت فيفي عبده أمام البحر وهي ترقص على أنغام أغنية "هتدلعني" للمطرب تامر حسني ، وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "يا نشاطك يا فوفا، الطاقة الإيجابية، يا روقانك، جماله يا فوفا، عيشي اللحظة يا فوفا".

يُذكر أن، فيفي عبده شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، وإخراج أحمد خالد موسى.

