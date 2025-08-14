صورته في مطعم بيتزا شهير.. محمد رمضان ينشر فيديو في شوارع نيويورك

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره مقطع فيديو جديد من شوارع نيويورك، وظهر وسط عدد من معجبيه الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

نشر رمضان عبر حسابه على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو من داخل مطعم بيتزا شهير، عُلقت فيه صورته على أحد جدران المطعم.

وفي سياق آخر، طرح رمضان أحدث أغانيه بعنوان "مفيش طبطبة" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

ويواصل رمضان تحضيراته لعرض فيلمه الجديد "أسد" قريبًا بدور السينما، بمشاركة ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، ورزان جمال، والعمل من تأليف وإخراج محمد دياب.

اقرأ أيضًا:

بعد سخريته من "وردي" ورفضه تكريم المهرجان القومي.. محيي إسماعيل يواجه انتقادات حادة

ياسمين صبري تنشر صورًا جديدة من أحدث إطلالاتها

كوثر مصطفى تكشف كواليس تقديم "كده الأيام" وتؤكد سعادتها بالتعاون مع حمزة نمرة