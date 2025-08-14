إعلان

صورته في مطعم بيتزا شهير.. محمد رمضان ينشر فيديو في شوارع نيويورك

06:39 م الخميس 14 أغسطس 2025

الفنان محمد رمضان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره مقطع فيديو جديد من شوارع نيويورك، وظهر وسط عدد من معجبيه الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

نشر رمضان عبر حسابه على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو من داخل مطعم بيتزا شهير، عُلقت فيه صورته على أحد جدران المطعم.

وفي سياق آخر، طرح رمضان أحدث أغانيه بعنوان "مفيش طبطبة" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

ويواصل رمضان تحضيراته لعرض فيلمه الجديد "أسد" قريبًا بدور السينما، بمشاركة ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، ورزان جمال، والعمل من تأليف وإخراج محمد دياب.

اقرأ أيضًا:

بعد سخريته من "وردي" ورفضه تكريم المهرجان القومي.. محيي إسماعيل يواجه انتقادات حادة

ياسمين صبري تنشر صورًا جديدة من أحدث إطلالاتها

كوثر مصطفى تكشف كواليس تقديم "كده الأيام" وتؤكد سعادتها بالتعاون مع حمزة نمرة

الفنان محمد رمضان محمد رمضان على إنستجرام صورة محمد رمضان في مطعم بيتزا شهير محمد رمضان في شوارع نيويورك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الرابح والخاسر من انخفاض الدولار مقابل الجنيه؟
الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو