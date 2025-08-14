كتب- هاني صابر:

أسدل الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الستار على الشائعات التي تداولها خلال الأيام الماضية حول ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني وانفصاله عن زوجته وأم أولاده.

ونشر كريم، صورة له مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بحبك" .

يذكر أن، الأسابيع الماضية شهدت شائعات تم تداولها حول انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته، وارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.

وأنجب كريم محمود عبد العزيز من زوجته 3 بنات هن "كندة وخديجة وحبيبة".