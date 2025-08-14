بعد غياب أكثر من 9 أعوام.. سعد لمجرد يحيي حفل غنائي في عمّان

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد لإحياء حفل غنائي كبير في العاصمة الأردنية عمّان، يوم 22 أغسطس الجاري، على مسرح "الأرينا" بجامعة عمّان.

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ويأتي هذا الحفل بعد شهر من إحياءه حفله الأخير في المغرب، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان "سهرات مازاغان" بمدينة الجديدة.

ويمثل هذا الحفل عودة سعد لمجرد إلى إقامة الحفلات في الأردن بعد غياب دام أكثر من 9 سنوات، إذ كان آخر حفل له هناك عام 2015 بفندق شيراتون عمّان ضمن احتفالية "خيمة الأساطير".

يُذكر أن آخر حفلات سعد لمجرد كانت في يوليو الماضي بوطنه المغرب، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان "سهرات مازاغان" بمدينة الجديدة.

اقرأ أيضًا:

نفتخر بأننا مشخصتيه.. رانيا محمود ياسين توجه رسالة غامضة ونرمين الفقي تعلق

صبا مبارك تنشر جلسة تصوير من كواليس "220 يوم".. ونجوم الفن

"قمر وكاريزما".. بسنت شوقي تشارك جمهورها صورًا على الشاطئ

ياسين السقا يكشف تفاصيل مكالمة محمد صلاح: "كنت فاكر حد بيهزر"