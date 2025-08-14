تعرف على شروط حضور حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب بمهرجان العلمين

كتب- مصطفى حمزة:

يستعد نجوم أغاني الراب مروان بابلو، وليجي سي، وشهاب، لتقديم الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، غدا الجمعة الموافق 15 أغسطس.

ووضعت الشركة المنظمة، 4 شروط لحضور الحفل المقام على مسرح نيو أرينا بالساحل الشمالي، وهي ممنوع الدخول أقل من 12 سنة، وغير مسموح بدخول المواد المشتعلة، وطبع التذكرة ورقيا، وفتح الأبواب في السادسة مساءا.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 700، 1200، 5000، 50000، و 100000 جنيه.

يذكر أن مؤدي أغاني الراب شهاب، عرض لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتشار صور له بملابس غير لائقة خلال حفل له في الساحل الشمالي.