صبا مبارك تنشر جلسة تصوير من كواليس "220 يوم".. ونجوم الفن يعلقون

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها من كواليس تصوير مسلسل "220 يوم".

ونشرت صبا مجموعة صبر عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب زملائها الفنانين، أبرزهم الفنانة تارا عماد، والفنانة مريم الخشت، ودانية البناوي زوجة الفنان كريم فهمي.

مسلسل 220 بطولة كريم فهمي وصباح مبارك، بمشاركة، علي الطيب ، حنان سليمان ، عايدة رياض ، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، وتأليف محمود زهران ، سيناريو وحوار: نادين نادر، ومن إخراج كريم العدل".

