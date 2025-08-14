كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة نادرة تجمع والدها الفنان الراحل محمود ياسين بالنجمين الراحلين نور الشريف وعزت العلايلى، داعية لهم بالرحمة والمغفرة

ووجهت رانيا رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "لا تخلطوا الأوراق وإذا حد أخطأ أو أساء يبقى الكل سيء، وبعدين من منا من ملائكه؟".

وأضافت: "في كل المهن فيها الخطأ والصواب وبالتالي فكلمه اللي ماشيه اليومين دول بتبين أن اننا بنرجع لورا وعايزين نعيش في تخلف الماضي إن الفنان اسمه مشخصاتي، ولا يؤخذ بشهادته في الماضي في المحاكم بجد شئ مضحك".

وتابعت: "هل تظن إن أنك تهين مهنة الفنان لأنك تقول مشخصاتي ومكانش بيتاخد بشهادته ده لأنه بيعرف يشخص اي شخصيه بمهاره، فمن الوارد أن يكون بيكذب فكر قديم وتفكير محدود لقيمة الفنان اتغير بعد تغير وعي المجتمع، بعد ما قدر الفن يحفر آثاره وتأثيره في وعي وتشكيل وجدان المجتمع".

وأكملت: "أرجو ألا تتشدقوا بتلك المقوله التي لا تزعج أي حد سواكم لأنك تظن أنك تقل من قيمة الفن والفنانين، بلدك اللي فكرك ووعيك وثقافتك وجدانك وهزارك وفرحتك ودموعك ومعرفتك بتاريخك وكمان دينك من أعمال مصرية صنعها مشخصتية، شاطرين اوى و كلنا نفتخر بأننا مشخصتيه".

من جانبها علقت الفنانة نرمين الفقي، وكتبت: "الله يرحمهم الأساتذة".

وشاركت رانيا محمود ياسين في ختام فعاليات الدورة الـ18 من المهرجان القومي للمسرح المصري، الأربعاء الماضي وظهرت مع زوجها الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة منال سلامة.

