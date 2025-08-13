نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى ومنع الزيارة عنها بشكل نهائي

كتب- هاني صابر:

تعرضت الفنانة الكويتية حياة الفهد لوعكة صحية دخلت على إثرها العناية المركزة لتلقى العلاج باحدى المستشفيات.

وأصدر الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناعة الترفيه بيانا صحفيا يوضح فيه الحالة الصحية لحياة الفهد، وجاء فيه: "نود إعلام الجمهور الكريم أن الفنانة القديرة حياة الفهد قد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، وعلى اثرها تم نقلها إلى المستشفى، حيث خضعت للفحصوات الطبية اللازمة، وتبين اصابتها بجلطة".

وتابع البيان: "وبأمر من الطبيب المعالج تم وضعها بالعناية الفائقة والتزاما بتعليماته، قرر منع الزيارة عنها بشكل نهائي في هذه المرحلة حرصا على صحتها وسلامتها".

وأضاف البيان:"نسأل الله أن يمن عليها بالشفاء العاجل، وأن تعود إلى بيتها وجمهورها ومحبيها بصحة وعافية والدعاء لها بالشفاء التام فهى بأمس الحاجة له".