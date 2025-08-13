إعلان

بـ "شورت أبيض" نرمين الفقي تتألق في أحدث جلسة تصوير(صور)

10:37 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها بجلسة تصوير من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت نرمين الصور التي ظهرت فيها مرتدية "شورت أبيض، وتوب أوف شولدر، ارتدت نظارة شمسية، ونالت من خلالها إعجاب جمهورها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت:"ملكة جمال إسكندرية، أجمل فنانة، دايما شيك، أحلى واحدة، العسل نرمين، قمر".

يذكر أن، نرمين الفقي شاركت في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.

