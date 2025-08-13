ليلى علوي تتعرض لحادث سير على طريق الساحل الشمالي

كتبت- سهيلة أسامة:

تعرضت الفنانة ليلى علوي لحادث بسيارتها على طريق الساحل الشمالي، أسفر عن إصابتها بكدمات بسيطة.

وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لمصراوي أن الفنانة ليلى علوي في حالة جيدة ومستقرة تمامًا.

وكانت آخر مشاركات ليلى علوي الفنية بفيلم "المستريحة" بطولة بيومي فؤاد وعدد كبير من الفنانين، وتخوض تجربة سينمائية جديدة بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم" مع الفنان بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

