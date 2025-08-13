كتب - معتز عباس:

اعتذر الفنان مصطفى كامل، نقيب نقابة المهن الموسيقية للمطربة أنغام على ما بدر منه من تصريحات، بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

وخلال الاجتماع الذي عقدته النقابة مع الفنانة راغب علامة، بعد أزمة حفلها الأخير في الساحل الشمالي، وجه مصطفى كامل رسالة لـ أنغام بعد نجاح العملية الجراحية التي خضعت لها، واستئصال جزءًا من البنكرياس، قال: "أنا بتقدم بخالص أمنياتي الطيبة لأختي وصديقتي وحبيبتنا الفنانة الكبيرة أنغام وبدعيلها بالشفاء العاجل ربنا يرجعها بألف سلامة".

وأضاف: "وعفا الله عما سلف عن أي تصريحات كانت حاصلة ربنا يجيبك بالسلامة يا أنغام".

كما حرص المطرب اللبناني راغب علامة على توجيه رسالة لـ أنغام قائلا: "وحشتيني يا حبيبة قلبي".

يذكر أن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أعلن في بيان صحفي، قرار إيقاف المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق بسبب ما حدث في حفله الأخير الذي أقيم بالساحل الشمالي "تبادل القبلات مع المعجبات وصعودهن على المسرح".

ورد راغب على أزمته مع نقابة المهن الموسيقية وكتب عبر حسابه على "X": "جمهوري الغالي، في إتصال تليفوني بيني وبين النقيب والفنان مصطفى كامل وبكل النوايا الطيبة كان الحديث انه ليس في مصلحة أحد هذا الوضع ، ولا اقبل ان يكون هناك خلاف على الإطلاق ومن يتطاول على النقيب كأنه تطاول عليا وعلى جمهوري شخصياً.. وانا بتشرف بزيارة النقابة في أي وقت وأقدر النقيب كما اقدره كشاعر وملحن ومطرب".

