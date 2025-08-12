بـ "الشورت".. يارا السكري تخطف الأنظار من أحدث ظهور في إسبانيا

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة يارا السكري الأنظار من أحدث ظهور لها في إسبانيا.

نشرت يارا صور من تجولها بأحد الشوارع، وظهرت مرتدي إطلالة كاجوال قميص وشورت والتقطت العديد من الصور التذكارية بالعديد من المعالم الأثرية والمحال التجارية هناك.

وحازت الصور على إعجاب متابعيها وعلقوا: "قمر، الملكة يارا، جمال طبيعي، نجمة، تبارك الرحمن ربي يحفظك".

يذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل فهد البطل، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.