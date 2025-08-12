بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ بوسي أمام حمام السباحة

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة بوسي أنظار متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت بوسي مجموعة صور لها بجوار حمام السباحة عبر حسابها على موقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة مرتدية "جامبسوت" مطرز عليه زهور.

لاقت الصور إعجاب المتابعين، الذين أشادوا بحسن اختيار بوسي لملابسها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "واو تحفة كتير"، "قمة في الأناقة والجمال"، "أحلى بوسي"، "قمر وجمال".

وقدمت المطربة بوسي والمطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل".

ويشارك في بطولة الفيلم، هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

