هدى الإتربي تظهر في بلاغ زيزو ضد الزمالك

كتب-مصطفى حمزة:

نالت الفنانة هدى الإتربي، حضور خاص، في البلاغ الذي تقدم بها محامي اللاعب أحمد مصطفى زيزو، إلى النائب العام، ضد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأشار محامي اللاعب، في نص البلاغ، إلى ما تردد عن توجيه مجلس الزمالك الدعوة إلى الفنانة هدى الأتربي، لحضور مباراة النادي المقبلة، عقب هتاف الجمهور باسمها خلال مباراة سيراميكا كليوباترا، و ما نسب إلى مصدر بالنادي عن تكليف العلاقات العامة بإرسال الدعوة للفنانة تقديرًا لحبها لنادي الزمالك.

وأضاف: "وقد قامت الفنانة هدى الإتربي بالرد على ذلك بقولها: لم تصلني دعوة من الزمالك لحضور مباريات الفريق ولا أعلم شيئا عما تردد عن هتافات الجمهور باسمي، ولكن أعتز بتشجيعي وكوني من جماهير الأبيض".

وأوضح : "وهذا يدل على أن السباب كان موجه إلى زوجة اللاعب تحديدًا ولكن محاولة للالتفاف عن الواقعة دعى مجلس الإدارة الفنانة هدى الإتربي وذلك للتشويش وإظهار أن الجمهور يدعو ويهتف باسم الفنانة".

وكانت الفنانة هدى الأتربي، قد علقت في بيان صحفي على الواقعة نفسها، مؤكدة لها أنها لا تعلم شيئًا بشأن هتاف جماهير الزمالك باسمها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا.

وأضافت أنها تحترم جميع الجماهير المصرية على اختلاف انتماءاتهم الكروية، مشيرة إلى أنها تفضل متابعة مباريات الزمالك في منزلها مع أسرتها، رغم أن والدتها من مشجعات النادي الأهلي بشدة.

وتنتظر هدى الإتربي عرض فيلم "بيج رامي" بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبدالرحمن (توتا)، محمد أنور، نسرين أمين، وإخراج محمود كريم.