قبل مفاجأة محمد رمضان.. مشوار لارا ترامب الغنائي وسر تعرضها للهجوم

كتب-مصطفى حمزة:

حرص الفنان محمد رمضان، على الإشارة لوجود تعاون فني يجمعه مع لارا ترامب "زوجة إبن الرئيس الأمريكي"، ووصفه بالمفاجأة .

وحرص محمد رمضان، على حسم الجدل المثار حول تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع لارا ترامب، و عبر صفحاته في مواقع التواصل، كتب: "ده حق الرد: للي قالوا كلام كتير غير صحيح، أنا سافرت من مصر إلى نيويورك بدعوة من لارا ترامب شخصياً لتحضيرنا مفاجأة هتعرفوها قريباً، ودعتني لحضور إيڤنت لدعم الموسيقى في العالم مش لدعم كلاب الشوارع مع كامل عطفي لكلاب الشوارع"

وجدد التعليق الذي كتبه محمد رمضان، السؤال حول مساعي لارا ترامب ، لدخول مجال الغناء، وماذا قدمت به؟، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

لن أتراجع

بدأت لارا، محاولات دخول مجال الأغنية، في عام 2023، وقامت بإعادة تقديم أغنية أمريكية شهيرة بعنوان "لن أتراجع"، وسبق وقدمها المطرب توم بيتي عام 1989.

حتى ترامب نفسها لم تكن متأكدة مما إذا كانت مسيرتها الموسيقية واردة عند إصدار أغنيتها المنفردة الأولى "لن أتراجع" عام ٢٠٢٣، وهي نسخة مُعاد إنتاجها من أغنية توم بيتي الشهيرة لعام ١٩٨٩.

ودخلت الأغنية بصوت لارا ترامب، سباق قوائم بيلبورد لأفضل ١٠ أغاني رقمية، ووصلت إلى المركز السادس في قائمة أغاني الريف الأمريكي، في حين لم تتعدى نسب المشاهدة عبر قناتها في موقع يوتيوب ال287أ ألف مشاهدة.

البطل

واصلت لارا ترامب، في عام 2024، محاولات تقديم أغاني تحمل طابع موسيقى البوب الريفية، وطرحت أغاني "أي شيء ممكن -Anything is possible"، و "البطل-Hero"، بمشاركة مطربة تدعى مادلين جيمس.

وشنت "رولينج ستون" المنصة الإعلامية المتخصصة في الموسيقى، هجومها ضد لارا ترامب، بسبب استخدامها المفرط لتقنيات أجهزة الصوت لضبط صوتها، في أغنية "البطل"، وتعرضت للسخرية من رواد مواقع التواصل .

واتجهت لارا في عام 2025، إلى التعاون مع مؤدي أغاني الراب المغربي الأصل، والأمريكي الجنسية فرينش مونتانا، وعلى إيقاع موسيقى البوب الأليكترونية، قدمت معه أغنية بعنوان " لا توجد أيام عطلة-No days off"، ولم تحقق التجربة النجاح المطلوب، وتوقفت عدد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب عند 27 ألف مشاهدة فقط.

وكثفت لارا ترامب، محاولات تواجدها في المجال الموسيقي، بعد تأسيسها شركة باسم" LT Music LLC " في أبريل 2025، وقدمت تجربتها الثانية في عالم الهيب هوب، وغنت مع ثنائي أغاني الراب Moonshine Bandits ، بعنوان " الألوان لا تتغير-- Colors Don't Run"، وقدمت أيضا أغنية حماسية أخرى بعنوان "العودة إلى الإيمان-Back to Believe"، ورغم الطابع الحماسي في العملين، لم يكن لهم الصدى المتوقع.

أول أغاني لارا

أغنية البطل

لارا ترامب و فرينش مونتانا