بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ آمال ماهر في الساحل الشمالي

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة أمال ماهر متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الساحل الشمالي.

ونشرت أمال ماهر صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، قبل إحيائها حفلًا غنائيًا في الساحل، وكتبت: "من مهرجان ليالي مراسي".

أحيت الفنانة آمال ماهر، حفلا غنائيا أول امس السبت 12 أغسطس، ضمن سلسلة حفلات ليالي مراسي بالساحل الشمالي.

قدمت باقة متنوعة من أشهر أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور، منها "صاحبة عمري"، "لو كان بخاطري"، "اتقي ربنا فيها"، "من السنة للسنة"، وغيرها من الأغاني التي نالت إعجاب الحضور.

