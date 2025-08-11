"بكاش مايوه".. بوسي تنشر أحدث جلسة تصوير في البحر

القاهرة- مصراوي:

شاركت المطربة بوسي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وظهرت بوسي مرتدية قبعة ونظارة شمسية، وملابس البحر في إطلالة صيفية جريئة على "يخت" وسط البحر، وعلقت بوضع رموز: القلب، والبحر والشمس.

ولاقت الصور إعجاب متابعي بوسي، وعدد من الفنانين، ومن بين تعليقاتهم، كتبت الفنانة عبير صبري: كتير الحلاوة كدة والجمال، ووضعت مي سليم قلوب، وكتب آخرون: قمر، جميلة يا بسبوسة.

جدير بالذكر أن بوسي غنت بمشاركة المطرب سعد لمجرد أغنية فيلم الشاطر، المعروض حاليا في دور العرض السينمائي، وحملت عنوان "الشقاوة" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي.

"الشاطر" بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، محمد القس، عادل كرم، أحمد عصام السيد، وبمشاركة عدد كبير من النجوم، الذين ظهروا كضيوف شرف.