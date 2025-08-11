إعلان

بالصور.. مي عمر تخطف الأنظار على "إنستجرام" والجمهور يعلق

06:48 م الإثنين 11 أغسطس 2025
كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة مميزة داخل أحد المطاعم.

ونشرت مي صورًا من رحلتها لقضاء عطلة الصيف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، لاقت إعجاب المتابعين.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ايه الحلاوة دي"، "ايه القمر والجمال"، "مفيش منك اتنين"، "حلاوتك وجمالك"، "جمالك مستقر هنا"، "يليق عليها لقب ملكة".

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

