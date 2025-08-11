إعلان

ليلى علوي تنشر صورا مختلفة لها بمشوارها الفني.. ماذا قالت؟

01:34 م الإثنين 11 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي (4)
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي (3)
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي (5)
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا مختلفة لها بمشوارها الفني.

ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مشوار طويل أوي مليان لحظات وأدوار ومشاعر حقيقية عشتها بكل قلبي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجميلة دائما، أجما فنانة، القمر، العسل كله، قمر طول عمرك، جميلة الجميلات".

وكانت آخر مشاركات ليلى علوي الفنية بفيلم "المستريحة" بطولة بيومي فؤاد وعدد كبير من الفنانين، وتخوض تجربة سينمائية جديدة بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم" مع الفنان بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

ليلى علوي السوشيال ميديا مشوار ليلى علوي الفني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هجوم إسرائيلي على محمد صلاح بعد تعليقه على استشهاد "بيليه فلسطين"
من الشهر القادم.. زيادة جديدة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء -تفاصيل
تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن