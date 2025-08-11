ليلى علوي تنشر صورا مختلفة لها بمشوارها الفني.. ماذا قالت؟

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا مختلفة لها بمشوارها الفني.

ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مشوار طويل أوي مليان لحظات وأدوار ومشاعر حقيقية عشتها بكل قلبي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجميلة دائما، أجما فنانة، القمر، العسل كله، قمر طول عمرك، جميلة الجميلات".

وكانت آخر مشاركات ليلى علوي الفنية بفيلم "المستريحة" بطولة بيومي فؤاد وعدد كبير من الفنانين، وتخوض تجربة سينمائية جديدة بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم" مع الفنان بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.