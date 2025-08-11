هاني شاكر يساند أنغام: "أتمنى ترجعي تنوري حياتنا من جديد"

كتب - معتز عباس:

وجه المطرب هاني شاكر رسالة دعم للمطربة أنغام، بعد تعرضها لوعكة صحية أجريت على أثرها عملية لإزالة كيس حميد وجزء صغير من البنكرياس، الخميس الماضي 7 أغسطس.

ونشر هاني شاكر صورة مع أنغام، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الصديقة الغالية والفنانة الكبيرة أنغام ألف مليون سلامة عليكي، بتمنالك الشفاء العاجل وترجعي تنوري حياتنا من جديد، وتمتعينا وتمتعي جمهورك الكبير بفنك الجميل الراقي".

يذكر أن الإعلامي محمود سعد، أعلن خضوع المطربة أنغام الخميس الماضي، لجراحة جديدة، لاستئصال جزء من البنكرياس.

وقال سعد في تدوينة نشرت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اطمنت على أنغام النهاردة من دقائق وهي الحمد لله بخير، بتتحسن كل يوم أكتر من اللي قبله لكن العملية كبيرة والمشوار مش بسيط وهياخد وقت".

ونفى مصدر مقرب من النجمة الكبيرة أنغام، في تصريحات خاصة لـ مصراوي" ما تردد بشأن تدهور حالتها الصحية، ونقلها إلى غرفة عزل بعد خضوعها لتدخل جراحي دقيق لاستئصال جزء صغير من البنكرياس.

