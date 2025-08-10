إعلان

بإطلالة شبابية | نادية الجندي تخطف الأنظار في الساحل.. والجمهور: "بنت العشرين"

11:58 م الأحد 10 أغسطس 2025
    نادية الجندي في الساحل
    نادي الجندي امام البحر
    نادي الجندي امام البحر
    نادي الجندي امام البحر
    نادي الجندي امام البحر
    نادي الجندي امام البحر
كتب - معتز عباس:

تواصل النجمة نادية الجندي الاستمتاع بإجازة الصيف، من الساحل الشمالي.

وظهرت نادية الجندي، بإطلالة مميزة وجذابة أمام البحر، مرتدية فستان طويل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وعلقت، نجمة الجماهير على الصور: "مساء الجمال من الساحل الشمالي".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلاوة الساحل"، "بنت العشرين"، "جمال وشياكة"، "أجمل فنانة"، منورة يا نجمة"، "اختصار الجمال".

وكانت آخر مشاركات نادية الجندي الفنية بمسلسل "سكر زيادة" عام 2020.

نادية الجندي نجوم الفن
