تحدث الفنان وائل عبدالعزيز، عن وصيته الأخيرة وتفاصيل خلافه مع شقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز، خلال ظهوره في برنامج "بوم شوت" تقديم تقى الجيزاوي، على قناة صدى البلد.

وقال وائل: "الوصية دي أنا عايز بس الناس تفهم أنا كتبتها ليه، أنا كاتبها من اللي أنا بشوفه، أنا بشوف مهازل بتحصل، يعني أنا في دفنة أبويا الله يرحمه، أنا مسكت نفسي لدرجة لا تتخيّليها، قلة أدب وزحام، وإحنا نازلين بيه شايلينه".

وأضاف: "أنا كنت بتضرب من ضهري عشان أتصور، فقلت يا جماعة محدش يحضر ليا. أنا مش عايز حد يحضر لي، اللي يجي هيدفني وشكرًا. ابقى ادعيلي يا عم، إدعيلي في بيتك. أنا مش عايز حد، أنا مش عايز حد يجيلي، يعني أنا حر، أنا شايف إن أنا عايز أموت موتة هادية، مش محتاج كل ده وكل الغلط ده وخلاص".

وتحدث وائل عن خلافه مع شقيقته ياسمين عبدالعزيز: "أما عن المشاكل، واحد اختلف مع أخته على شخص، كنت شايف إن هو يعني في حاجة تانية غير إنه يبقى حب، أنا شفت فيه اختلاف وحسيت إنه مش ده، ويمكن أنا كنت اتصرفت غلط، خناقة عادية أخ وأخته وخلاص، الموضوع راح لحاله وخلاص".

واستكمل: "بالنسبالي دي خناقة حصلت وموضوع فيه اختلاف في وجهات النظر، وخوف مني عليها، لأن هو ده الأساسي اللي بيحركني دايمًا، أنا لسه حالم بيها من كام يوم، حلم بس مش عارف، أنا عايز أطلع من الموضوع ده، ما بقيتش عارف، يعني فعلاً أنا بخاف عليها، بس اكتشفت إن خوفي عليها بيسبب لي أنا مشاكل".

وأردف: "طب أبطل أخاف، ما أنا لو بطلت أخاف مش هبقى أخ. ولو خفت هتهاجم، ولو خفت في حدود المطلوب هبقى وسطي، ولو خفت خوف الأخ الطبيعي هبقى أوفر، أعمل إيه؟ يعني الموضوع انتهى دلوقتي، ما فيش مشاكل ما بينا الحمد لله، ولا هيبقى فيه مشاكل، الموضوع انتهى وكانت تجربة وإحنا بنتعلم، بنمشي على طول نتعلم. تمام، اللي حصل حصل".

وعن استعداده للعمل مع شقيقته مجددًا، قال: "ولو جالي فرصة أعمل معاها عمل، هوافق طبعًا. أي حد يتمنى يشتغل معاها مش بس لأنها أختي، لكن لأنها نجمة وشاطرة وشغلها حلو جدًا. وأي حد بيظهر معاها بيطلع وينجح ويبقى نجم".

واختتم: "لو جالي دور مع الطرف الآخر، هوافق أعمله بس يبقى مكتوب كويس وليا مساحتي، ومحدش يتدخل في الدور. بس أنا ما بتضربش ولا بيتحط عليا، والمشاهد اللي هعملها هتتكتب صح، ومحدش هيتدخل في السيناريو. تمام لقيت الدور عاجبني وفي مساحتي اللي أقدر ألعب بيها، ودور مميز، ليه لأ؟ أنا ما عنديش مشاكل مع حد".

وكان وائل كتب وصيته في فبراير الماضي عبر فيسبوك، وجاء فيها "أنا في أزمة نفسية بقالي سنين وإحساس عندي أوي إني مش هكمل كتير، وتعبت وعايز أرتاح خلاص ووصيتي هكتبها هنا، أنا مش عايز عزاء ومحدش ياخد عزائي تمامًا، وياريت دفنتي لا تُعلن ولا حد يحضرها غير ابني وأخويا فقط ربنا يديهم طولة العمر".

