الليلة.. محمد شاهين ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

كتبت- نوران أسامة:

يحل الفنان محمد شاهين ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة جديدة من برنامج "صاحبة السعادة"، والمقرر عرضها اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة قناة "dmc".

وأعلنت القناة عن استضافة شاهين من خلال نشر الملصق الدعائي للحلقة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلّق الحساب: "استنوا حلقة جديدة من صاحبة السعادة مع النجم محمد شاهين يوم الأحد الساعة 10 مساءً".

يُذكر أن محمد شاهين شارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "لام شمسية"، بطولة أمينة خليل، وأحمد السعدني، ويسرا اللوزي، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج (ميديا هب – سعدي وجوهر).

