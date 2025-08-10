بفستان جريء.. منة فضالي تخطف الأنظار والجمهور يغازلها

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة منة فضالي الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ونشرت منة صورا ظهرت خلالها مرتدية فستانًا جريئًا باللون الأبيض، وعلّقت: "ونقول صباح الخير".

وحازت الصور على إعجاب متابعيها، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "صباح الفل"، "صباح القمر والعسل"، "قمراية"، "الله يحميك ويحفظك يا رب"، "ده أحلى صباح يا منوش، "صباح الدلال والنرجس".

يُذكر أن آخر أعمال منة فضالي كان مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، والعمل من إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضًا:

