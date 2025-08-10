لبنى عبدالعزيز في عيد ميلادها الـ90: "سعيدة إني لسه عايشة لحد دلوقتي"

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز بعيد ميلادها الـ90، خلال حفل أقيم في الجامعة الأمريكية.

وقالت في الاحتفالية: "سعيدة إني لسة عايشة لحد دلوقتي، ربنا عايز كده، وسعيدة جدًا إن يجي يوم وأقعد مع كل الشعب الجميل ده، وإخواني، وسعيدة بتحية كل الموجودين ليّا".

جدير بالذكر أن الفنانة لبنى عبدالعزيز حصلت على وسام ماسبيرو للإبداع، وسلمه لها أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وذلك خلال زيارة لمنزلها في الزمالك، بحضور منى نجم، مدير عام البرنامج الأوروبي.

وقال المسلماني "هذا التكريم في حقيقته هو تكريم لأنفسنا"، مؤكدًا أن لبنى عبدالعزيز ليست مجرد فنانة، بل إعلامية كبيرة وإذاعية بارزة بالإذاعة المصرية والبرنامج الأوروبي.

