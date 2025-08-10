كتب- مروان الطيب:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورًا جديدة من الساحل الشمالي، وظهرت رفقة عدد من النجوم والإعلاميين.

وكان من أبرز المتواجدين، الإعلامية لميس الحديدي، وزوجها الإعلامي عمرو أديب، الفنانة ريهام حجاج، الفنانة لبلبة، الفنانة ليلى علوي، المخرجة إيناس الدغيدي، الفنانة جومانا مراد، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

كشفت الإعلامية بوسي شلبي مؤخرا عن حضورها حفل زفاف حفيدة الفنانة الراحلة فيروز وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني هم الفنان ياسر جلال، الفنانة لبلبة، الفنانة نيللي، والفنانة ماجدة زكي.

