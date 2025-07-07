دنيا ماهر تتحدث عن أشهر أدوارها وهذا ما قالته عن مصطفى درويش

كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة دنيا ماهر، عن دور والدة شيكو بمسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، إنها كانت سعيدة بالأجواء والكواليس مع وجود نخبة من كبار الفنانين

وتابعت: "كريم محمود عبدالعزيز يتمتع بخفة دم عالية ورثها من والده، والناس متقبلة هذا الأمر وهو نجم وفنان ناجح".

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، أن شيكو فنان وكوميديان كبير وهو طيب جدًا وحنون، وكواليس العمل اتسمت بالبساطة والسعادة.

وتابعت: "المنصات أصبحت منافسًا قويًا للتليفزيون وحصدت نجاحًا كبيرًا من المشاهدين".

كما تحدثت عن دورها بمسلسل "100 وش" ونجاحها الكبير وخاصة جملة "أنا لا ليا حبيب ولا قريب ولا غريب"، قائلة: "الشخصية كانت قريبة ومحببة من المشاهدين ولهذا نجحت".

واستكملت: "هذا بالإضافة إلى المخرجة العبقرية كاملة أبو ذكري، والتي تضيف إلى كل شخصية في أحداث المسلسل.

وأكدت أنها لا تعلم هل سيكون هناك جزء ثاني من المسلسل وخاصة بعد رحيل النجم مصطفى درويش، التي وصفته بأنه "كان إنسان جدع ونبيل ويخدم الجميع".

وكشفت دنيا ماهر أنها خريجة فنون جميلة، ولكنها تحب التمثيل، وعملت في المسرح ماكيير مع زميلاتها وزملائها، وأيضًا مهندسة ديكور وفي الملابس