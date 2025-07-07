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25 صورة من عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر

12:03 ص الإثنين 07 يوليو 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    حزن محمود الليثي في عزاء أحمد عامر (2)
  • عرض 24 صورة
    حزن محمود الليثي في عزاء أحمد عامر
  • عرض 24 صورة
    حمادة الليثي في عزاء أحمد عامر
  • عرض 24 صورة
    حزن محمود الليثي في عزاء أحمد عامر (3)
  • عرض 24 صورة
    حمادة الليثي ومطربي المهرجانات الشعبية في عزاء أحمد عامر (2)
  • عرض 24 صورة
    حمادة الليثي ومطربي المهرجانات الشعبية في عزاء أحمد عامر
  • عرض 24 صورة
    رضا البحراوي يصل عزاء احمد عامر (2)
  • عرض 24 صورة
    شقيق أحمد عامر ونجله يتلقيان العزاء في وفاة أحمد عامر (2)
  • عرض 24 صورة
    سعد الصغير يصل عزاء أحمد عامر
  • عرض 24 صورة
    حمادة الليثي ومطربي المهرجانات الشعبية في عزاء أحمد عامر (1)
  • عرض 24 صورة
    شقيق أحمد عامر ونجله يتلقيان العزاء في وفاة أحمد عامر
  • عرض 24 صورة
    مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ومحمود الليثي وحمادة الليثي يستقبلان المعزين في أحمد عامر (1)
  • عرض 24 صورة
    شقيق أحمد عامر ونجله يتلقيان العزاء في وفاة أحمد عامر (3)
  • عرض 24 صورة
    عمر كمال يصل عزاء احمد عامر
  • عرض 24 صورة
    مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ومحمود الليثي وحمادة الليثي يستقبلان المعزين في أحمد عامر (3)
  • عرض 24 صورة
    مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ومحمود الليثي وحمادة الليثي يستقبلان المعزين في أحمد عامر (2)
  • عرض 24 صورة
    مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ومحمود الليثي وحمادة الليثي يستقبلان المعزين في أحمد عامر (4)
  • عرض 24 صورة
    مصطفى كامل وشقيق أحمد عامر يستقبلان المعزين (1)
  • عرض 24 صورة
    مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ومحمود الليثي وحمادة الليثي يستقبلان المعزين في أحمد عامر
  • عرض 24 صورة
    مصطفى كامل ونجوم الفن الشعبي في عزاء احمد عامر (2)
  • عرض 24 صورة
    مصطفى كامل ونجوم الفن الشعبي في عزاء احمد عامر (3)
  • عرض 24 صورة
    مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ومحمود الليثي يستقبلان المعزين في أحمد عامر
  • عرض 24 صورة
    مصطفى كامل ونجوم الفن الشعبي في عزاء احمد عامر
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كتب - معتز عباس:
تصوير / أحمد مسعد:

أقيم مساء اليوم الأحد، عزاء المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر، والذي شهد حضور كبير من مطربي المهرجانات والفن الشعبي لتقديم واجب العزاء.

واستقبل نجل المطرب الراحل أحمد عامر وشقيق والده، المعزين من نجوم الفن الشعبي، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء.

قدم واجب العزاء عدد كبير من نجوم الفن الشعبي، أبرزهم مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وإسماعيل الليثي، ومحمود الليثي، وحمادة الليثي،وسعد الصغير، وعمر كمال، وغيرهم.


يذكر أن النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، أعلنت إقامة عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر، تكريماً لما عُرف عنه من سيرة طيبة وخلق رفيع داخل الوسط الفني وخارجه.

وقدم المطرب الراحل أحمد عامر خلال مشواره الغنائي عددا من الأغانى منها مابقتش مستغرب والكل خاب وصحبه بمليون وش وغيرها.

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عزاء أحمد عامر أحمد عامر محمود الليثي
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