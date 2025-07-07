25 صورة من عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

أقيم مساء اليوم الأحد، عزاء المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر، والذي شهد حضور كبير من مطربي المهرجانات والفن الشعبي لتقديم واجب العزاء.

واستقبل نجل المطرب الراحل أحمد عامر وشقيق والده، المعزين من نجوم الفن الشعبي، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء.

قدم واجب العزاء عدد كبير من نجوم الفن الشعبي، أبرزهم مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وإسماعيل الليثي، ومحمود الليثي، وحمادة الليثي،وسعد الصغير، وعمر كمال، وغيرهم.



يذكر أن النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، أعلنت إقامة عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر، تكريماً لما عُرف عنه من سيرة طيبة وخلق رفيع داخل الوسط الفني وخارجه.

وقدم المطرب الراحل أحمد عامر خلال مشواره الغنائي عددا من الأغانى منها مابقتش مستغرب والكل خاب وصحبه بمليون وش وغيرها.

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