تحل اليوم الأربعاء الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنانة سميحة أيوب، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 3 يونيو 2025، عن عمر ناهز 93 عاما.

كيف حصلت سميحة أيوب على لقب سيدة المسرح العربي

يعد لقب "سيدة المسرح العربي" من أبرز الألقاب التي ارتبطت بالفنانة الراحلة سميحة أيوب طوال مسيرتها الفنية، إذ حصلت عليه عام 1972، عندما منحها الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد وسام "الاستحقاق"، وأطلق عليها هذا اللقب أثناء تكريمها وتسليمها الجائزة.

وفي حوار سابق مع موقع "مصراوي"، تحدثت الفنانة الراحلة عن أبرز التكريمات التي حصلت عليها خلال مسيرتها الفنية، وقالت: "كرمت في كل الدول العربية، وكل دولة كرمتني أكثر من مرة، لكن أفضل تكريم حصلت عليه في حياتي الفنية هو التكريم الذي نلته من الدولة المصرية ممثلا في جائزة الدولة التقديرية ووسام النيل"، مؤكدة: "هذه أقرب التكريمات إلى قلبي".

نبذة عن الفنانة الراحلة سميحة أيوب

ولدت سميحة أيوب في 8 مارس عام 1932 بحي شبرا في القاهرة، وحصلت على بكالوريوس التمثيل عام 1953 ضمن خريجي الدفعة السادسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وبدأت احتراف الفن خلال فترة دراستها، بعدما انضمت إلى فرقة "المسرح المصري الحديث" التي أسسها رائد المسرح زكي طليمات عام 1950.

آخر أعمال سميحة أيوب

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الراحلة سميحة أيوب كان فيلم "ليلة العيد"، الذي عُرض عام 2024، وشاركت في بطولته إلى جانب عدد كبير من النجوم.

وضم الفيلم كلا من يسرا، سيد رجب، ريهام عبدالغفور، عبير صبري، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، نجلاء بدر، محمود حافظ، أحمد خالد صالح، وسميحة أيوب، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

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