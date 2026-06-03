وجه الفنان والموزع الموسيقي نادر حمدي رسالة إلى صناع الموسيقى، بالتزامن مع الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة بشأن قلة فرص العمل أمام الملحنين والشعراء.

نادر حمدي يوجه رسالة لصناع الموسيقى

وكتب نادر حمدي عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "أصدقائي صناع الموسيقى.. الموضوع بقى سهل أوي دلوقتي، لو المغني اللي بتبعتله مردش عليك أو مش عاجباه الأغنية وأنت مقتنع بيها، هات حد صوته حلو تعرفه واعمله الأغنية ونزلوها، ماحدش عارف ممكن تبقوا أنقذتوا الصناعة وزودتوا عدد المطربين الكويسين، وهتتنسب ليك في النهاية".

وجاءت رسالة نادر حمدي بالتزامن مع أزمة أثيرت مؤخرًا بين عدد من الملحنين والشعراء والمطربين، بعد تصريحات الفنان رامي صبري

تعليق رامي صبري

وكان رامي صبري كتب عبر حسابه: "عدم الرد على ملحنين ومؤلفين أو مبدعين بشكل عام هو عدم التجديد، وإن مافيش أفكار مختلفة".

وعاد رامي صبري ليوضح موقفه في مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام"، قائلًا: "في ناس مضايقة إني كتبت إن الملحنين اللي بيبعتولي شغل ما بيعملوش حاجة جديدة ومختلفة، أيوة دي حقيقة، يعني أعمل الأغنية وخلاص عشان اتبعتتلي؟".

وأضاف: "أنا بختار الحاجات اللي شايفها مختلفة وجديدة، وده مش المفروض يضايق حد. المشكلة مش في الملحنين والشعراء، كلهم كويسين، لكن عدد المطربين في السوق المصري قليل، بينما عدد الملحنين والشعراء كبير جدًا".

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