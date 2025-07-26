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بالفيديو.. ويزو تستعرض رشاقتها بعد خسارة وزنها والجمهور:"خسينا واحلوينا"

10:00 ص السبت 26 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ويزو والمتابعين
  • عرض 7 صورة
    ويزو من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
  • عرض 7 صورة
    ويزو على انستجرام
  • عرض 7 صورة
    ويزو
  • عرض 7 صورة
    ويزو والمتابعين
  • عرض 7 صورة
    ويزو تمازح جمهورها
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كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة ويزو مشاركة جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها بعد خسارة وزنها، بشكل ملحوظ.

ونشرت ويزو مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلاله وهي تستمتع بوقتها بأحد الأماكن العامة، إذ قامت بطباعة جسدها على أحد اللوحات الكارتونية والتي ظهرت خلالها بشكل جديد ومختلف بعد خسارة الوزن، وكتبت: تمت الطباعة بنجاح".

وانهالت عليها تعليقات التهنئة من قبل متابعيها وعلقوا: "برافو عليكي، خسينا وأحلوينا، رشاقة وحلاوة، برافو عليكي، عايزين مسلسل في رمضان باللوك الجديد".

وتفاعل جمهورها بشكل كبير مع الصور التي ظهرت فيها بعد فقدان وزنها بشكل ملحوظ، وتساءل الجميع عن السبب وراء خسارتها هذا الكم من الوزن في وقت قياسي.

ويزو فقدان الوزن دينا محسن
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