تارا عماد تستعيد ذكرياتها مع والدتها الراحلة.. ونجوم الفن يعلقون

كتب - معتز عباس:

استعادت الفنانة تارا عماد ذكريات وفاة والداتها، والتي توفيت يوم 3 فبراير عام 2024.

ونشرت تارا صورة مع والدتها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وكتبت: "وحشتيني أوي أوي أوي".

تفاعل نجوم الفن مع حديث تارا عماد، أبرزهم الفنان ياسر جلال، الفنانة غادة عبد الرازق، الفنانة نور قدري، الفنانة الشابة نور إيهاب.

تارا عماد شاركت ضمن مسلسلات رمضان 2025، في الجزء الثاني من مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة بطولة النجم ياسر جلال، ويشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين، بينهم: ياسمين رئيس، جيهان شماشرجي، أحمد بدير، غادة طلعت، وليد فواز، إخراج إسلام خيري، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث.

وطُرح لـ تارا مؤخرًا فيلم "لأول مرة" في دور العرض السينمائي، بطولة عمر الشناوي، نبيل عيسى، رانيا منصور، تأليف محمد عبدالقادر، إخراج جون إكرام.

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