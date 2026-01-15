"ربنا يخرجك من المحنة" نيكول سابا توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب

وجهت الفنانة نيكول سابا، رسالة للمطربة شيرين عبدالوهاب بعد مرورها بأزمة نفسية سيئة خلال الفترة الحالية.

ونشرت نيكول سابا، صورتها مع شيرين، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "ربنا يكون معاكي ويخرجك من المحنة اللي انتي فيها بخير وبصحة وبقوة تركيز وترجعي لبناتك ولفنّك ولجمهورك اللي مستنيكي كلنا بنحبك يا شيرين".

على جانب آخر، أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" عن مساعيه لدعم المطربة بمشاركة مجموعة من الأصدقاء، ومتابعة من وزيرة التضامن د. مايا مرسي.