شقيقة أحمد حلمي عن منى زكي: "بسكوتة في طريقتها ورقيقة جدا"

كتب - معتز عباس:

حلّت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، ضيفة برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC ، لتكشف تفاصيل عن حياتها مع شقيقها وعلاقته بزوجته النجمة منى زكي.

وقالت سالي حلمي: "لما بعوز حاجة بلجأ له، هو اخد رأيي في فيلم ولاقني شهادتي مش نافعة وأنا لا أنتقد شغل أحمد لأن كل حاجة حلوة".

وعن العلاقة التي تجمعها بزوجة شقيقها منى زكي، أكدت أن يجمعهما ود كبير ومحبة صادقة، وأنها لا تستطيع بأي شكل من الأشكال أن تلعب دور الحما معها. قائلة: "منى بسكوتة في طريقتها حد رقيق جدا وزوجة وأم وفنانة جميلة ودي حبيبتي، مين قلبه يطاوعه يعمل حما مع منى".

وأضافت أن منى زكي ليست فقط فنانة جميلة بل أيضا زوجة رائعة وأم مثالية، مشيرة إلى أنها تمتلك قلب طيب وشخصية مريحة تجعل الجميع يحبونها بسهولة.

وقدم النجم احمد حلمي مسرحية "بني آدم" تدور أحداثها في إطار كوميدي حول الأب ناجي وابنته فرح اللذان يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى (غندور)، وبينما تحاول (فرح) إعادة إحياء المسرح، يتحول (غندور) إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها.

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