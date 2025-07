مارتن سكورسيزي يرشح كممثل لأول مرة في ترشيحات إيمي 2025

كتب- مروان الطيب:

فوجئ متابعو ترشيحات جوائز إيمي 2025، بترشيح المخرج العالمي، مارتن سكورسيزي كممثل لأول مرة بمسيرته كأفضل ممثل ضيف شرف في مسلسل كوميدي عن مسلسل "The Studio".



وقامت ابنته فرانشيسكا بنشر مقطع فيديو له عبر صفحتها الرسمية على تطبيق "FaceTime"، ظهر خلالها سكورسيزي متفاجئا من الخبر، وبدا متأثرا، وسط تهنئة جمهوره ومتابعيه.



وتصدر ترشيحات هذا العام مسلسل الإثارة والخيال العلمي "Severance" بـ 27 ترشيحا، كما تصدرت عدد من الأعمال التلفزيونية ترشيحات هذا العام وهم مسلسل "The Penguin"، مسلسل "The White Lotus" ومسلسل "The Studio" بـ 24 ترشيحا لكل منهما.



وكان من ضمن مفاجآت الترشيحات هذا العام، ترشح النجم الأمريكي العالمي، هاريسون فورد لأول مرة بمسيرته الفنية كأفضل ممثل في دور مساعد عن مسلسل "Shrinking"، ليصبح فورد على موعد مع التاريخ في حفل توزيع الجوائز المرتقب.



وجائزة إيمي يتم منحها للمسلسلات والبرامج التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام، وحققت نجاحا كبيرا على الصعيدين الجماهيري والنقدي، إذ تنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة تنتمي لأكثر من 50 بلداً و500 شركة من جميع القطاعات التلفزيونية حول العالم.



ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز يوم 15 سبتمبر المقبل وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع الدراما التلفزيونية في هوليوود والعالم.