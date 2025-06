كتب- مروان الطيب:

تواصل النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "How to Train your Dragon" الهيمنة على شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات بلغت 37 مليون بإجمالي إيرادات 172 مليون دولار.

بينما جاء في المركز الثاني فيلم الرعب والإثارة"28 Years Later" بإيرادات بلغت 36 مليون دولار بأول أسبوع عرض، وحل في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة "Elio" بإيرادات بلغت 27 مليون دولار في أول أسبوع عرض، وجاء في المركز الرابع فيلم المغامرات "Lilo & Stitch" بإيرادات بلغت 390 مليون دولار بعد قرابة شهر من عرضه تجاريا.

واحتل المركز الخامس فيلم "Mission Impossible: The Final Reckoning" بإيرادات بلغت 180 مليون بعد شهر من العرض في شباك التذاكر، وجاء في المركز السادس فيلم الرومانسية والكوميديا "Materialists" بإيرادات بلغت 24 مليون دولار بعد أسبوعين عرض.

وجاء في المركز السابع فيلم الأكشن "Ballerina" بـ52 مليون دولار بعد ثلاثة أسابيع من العرض، وفي المركز الثامن جاء فيلم الأكشن والإثارة "Karate Kid: Legends" بـ50 مليون دولار بعد 4 أسابيع من عرضه تجاريا، بينما جاء في المركز التاسع فيلم الرعب والإثارة "Final Destination :Bloodlines" بـ135 مليون دولار بعد 6 أسابيع عرض.

واحتل المركز العاشر والأخير فيلم الدراما والجريمة "Kuberaa" بـ1.8 مليون دولار في أول أسبوع عرض.

فيلم "How to Train your Dragon" هو النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الذي يحمل نفس الأسم وعرض تجاريا عام 2010 وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا بإيرادات عالمية بلغت 494 مليون دولار، كما رشح لجائزتي أوسكار هما "أفضل فيلم رسوم متحركة في العام"، "وأفضل موسيقى تصويرية".