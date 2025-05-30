ياسر جلال لـ حسن حسني في ذكرى وفاته: "فارقت وسبت فراغ كبير" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

حرص النجم الكبير ياسر جلال، على احياء ذكرى وفاة الفنان القدير الراحل حسن حسني الذي يحل اليوم الجمعة 30 مايو ذكرى وفاته.

ونشر ياسر جلال، فيديو يجمعه مع حسن حسني، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "وحشتني يا عم حسن، فارقت وسِبت فراغ كبير مش هيتملي، كنت وش السعد على ناس كتير، وأنا واحد منهم".

وتابع: "فاكر لما كنا بنصور رحيم، قولتلي: "المسلسل ده هينجح.. وبكرة أفكرك، وفعلا، المسلسل نجح بفضل ربنا ثم بوجودك فيه".

وأضاف: "الله يرحمك يا أستاذ حسن.. يا عظيم.. النهاردة ذكرى وفاته، يا ريت كله يدعيله بالرحمة".

يذكر أن، الفنان القدير حسن حسني رحل عن عالمنا في 30 مايو 2020، بعد رحلة فنية طويلة ومليئة بالانجازات.

وقدم العديد من البطولات المسرحية منها "حزمني يا، قشطة وعسل، جوز ولوز، أولاد ريا وسكينة، على الرصيف، سكر زيادة، المحبة الحمراء"، ومن بين أعماله التليفزيونية مسلسلات "أبنائي الأعزاء شكرًا، السبنسة، بوابة الحلواني"، وقدم في السينما العديد من الأفلام.