إياد نصار يكشف تأثير شخصيته في "ظلم المصطبة" عليه بمنزله
01:05 م الجمعة 02 مايو 2025
كتب- هاني صابر:
كشف الفنان إياد نصار، مدى تأثير شخصيته التي قدمها في مسلسل "ظلم المصطبة" عليه بمنزله، وذلك بعد عرضه في دراما رمضان 2025.
وقال إياد نصار، ببرنامج "عرب وود": "تأثير شخصيتي في ظلم المصطبة فضلت معايا في البيت واتعودوا إن فيه مجنون عايش معاهم، فكانوا مستحمليني".
وأضاف: "مكنتش حاسس بحاجة وأنا بشتغل، وبعد كدة قالولي كنا سايبينك قاعد لوحدك، وكنت متأثر بالدور".
مسلسل "ظلم المصطبة" بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور وفتحي عبدالوهاب وأحمد عزمي وبسمة،/ وعدد من الفنانين.
View this post on Instagram
فيديو قد يعجبك: