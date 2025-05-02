إياد نصار يكشف تأثير شخصيته في "ظلم المصطبة" عليه بمنزله

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان إياد نصار، مدى تأثير شخصيته التي قدمها في مسلسل "ظلم المصطبة" عليه بمنزله، وذلك بعد عرضه في دراما رمضان 2025.

وقال إياد نصار، ببرنامج "عرب وود": "تأثير شخصيتي في ظلم المصطبة فضلت معايا في البيت واتعودوا إن فيه مجنون عايش معاهم، فكانوا مستحمليني".

وأضاف: "مكنتش حاسس بحاجة وأنا بشتغل، وبعد كدة قالولي كنا سايبينك قاعد لوحدك، وكنت متأثر بالدور".



مسلسل "ظلم المصطبة" بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور وفتحي عبدالوهاب وأحمد عزمي وبسمة،/ وعدد من الفنانين.