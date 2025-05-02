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إياد نصار يكشف تأثير شخصيته في "ظلم المصطبة" عليه بمنزله

01:05 م الجمعة 02 مايو 2025

الفنان إياد نصار

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كتب- هاني صابر:

كشف الفنان إياد نصار، مدى تأثير شخصيته التي قدمها في مسلسل "ظلم المصطبة" عليه بمنزله، وذلك بعد عرضه في دراما رمضان 2025.

وقال إياد نصار، ببرنامج "عرب وود": "تأثير شخصيتي في ظلم المصطبة فضلت معايا في البيت واتعودوا إن فيه مجنون عايش معاهم، فكانوا مستحمليني".

وأضاف: "مكنتش حاسس بحاجة وأنا بشتغل، وبعد كدة قالولي كنا سايبينك قاعد لوحدك، وكنت متأثر بالدور".

مسلسل "ظلم المصطبة" بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور وفتحي عبدالوهاب وأحمد عزمي وبسمة،/ وعدد من الفنانين.

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الفنان إياد نصار مسلسل ظلم المصطبة ظلم المصطبة
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