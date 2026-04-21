روج الفنان أحمد عيد الترويج لمسرحية "جريمة في فندق السعادة" التي تم عرضها على خشبة مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي بالرياض في الفترة من 16- 20 أبريل الجاري.

ونشر أحمد عيد صورا من كواليس المسرحية عبر صفحته على انستجرام، ظهر خلالها مع أبطال العرض منهم الفنان بيومي فؤاد.

كواليس مسرحية "جريمة في فندق السعادة"

تدور أحداث المسرحية في ليلة عاصفة داخل فندق السعادة، تُرتكب جريمة غامضة تقلب كل شيء رأسًا على عقب. المفتش فرغلي يفتح التحقيق، وكل نزيل أو موظف يخفي سرًا قد يقوده إلى الاتهام.

وشارك ببطولة المسرحية كل من عارفة عبد الرسول، ويزو، صلاح الدالي، تأليف عمرو سمير عاطف وميشيل نبي، إخراج محمد جبر

آخر مشاركات أحمد عيد في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات أحمد عيد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أولاد الراعي"وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول ثلاثة أشقاء ينطلقون في رحلة كفاح مريرة لبناء إمبراطورية تجارية تهز عالم المال. ومع تضخم الثروة والنفوذ، يتحول النجاح إلى اختبار قاسٍ لروابط الدم؛ حيث تتشابك المصالح وتنفجر صراعات السلطة والولاء بينهم. يضعهم العمل أمام خيارات مصيرية تهدد الكيان الذي بنوه معاً، كاشفاً كيف يمكن للمال أن يغير القلوب ويقلب الأشقاء إلى خصوم في ساحة معركة لا ترحم.

وشارك ببطولة مسلسل "أولاد الراعي" نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم ماجد المصري، خالد الصاوي نرمين الفقي، غادة طلعت، إيهاب فمهي، إيناس كامل، فادية عبد الغني، محمد عز، قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، إخراج محمود كامل.

