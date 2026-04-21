كشف الفنان خالد سرحان عن صورا من كواليس تصوير فيلمه الجديد "النصيب" الذي يتعاون خلاله مع نخبة من نجوم السينما المصرية، استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر خالد سرحان الصور عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، ظهر خلالها مع الفنانة ياسمين صبري والفنان رحمة أحمد في كواليس تصوير أحد المشاهد وكتب على الصور: "فيلم النصيب".

ويشارك ببطولة فيلم "النصيب" كل من معتصم النهار، دنيا ماهر، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أحمد خالد أمين.

اخر مشاركات خالد سرحان في الدراما التلفزيونية

وكانت آخر مشاركات الفنان خالد سرحان بمسلسل "المداح: أسطورة النهاية" بطولة الفنان حمادة هلال، كما شارك النجمة ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل "وننسى اللي كان" وتم عرضهما ضمن موسم دراما رمضان 2026.

