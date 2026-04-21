إعلان

خالد سرحان مع ياسمين صبري في كواليس تصوير فيلم "النصيب"

كتب : مروان الطيب

04:01 م 21/04/2026 تعديل في 04:01 م

فيلم النصيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفنان خالد سرحان عن صورا من كواليس تصوير فيلمه الجديد "النصيب" الذي يتعاون خلاله مع نخبة من نجوم السينما المصرية، استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر خالد سرحان الصور عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، ظهر خلالها مع الفنانة ياسمين صبري والفنان رحمة أحمد في كواليس تصوير أحد المشاهد وكتب على الصور: "فيلم النصيب".

كواليس فيلم النصيب

ويشارك ببطولة فيلم "النصيب" كل من معتصم النهار، دنيا ماهر، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أحمد خالد أمين.

اخر مشاركات خالد سرحان في الدراما التلفزيونية

وكانت آخر مشاركات الفنان خالد سرحان بمسلسل "المداح: أسطورة النهاية" بطولة الفنان حمادة هلال، كما شارك النجمة ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل "وننسى اللي كان" وتم عرضهما ضمن موسم دراما رمضان 2026.

download

اقرأ أيضا:

حالة عبدالرحمن أبو زهرة الصحية هل تحسنت؟.. نجله يوضح

أول تعليق من "الموسيقيين" على شائعة وفاة هاني شاكر

خالد سرحان ياسمين صبري فيلم النصيب مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زيادة سنوية أكبر وتعويض إضافي.. مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات أمام
أخبار مصر

زيادة سنوية أكبر وتعويض إضافي.. مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات أمام
موعد تشغيل مونوريل شرق النيل.. مصدر: ركوب مجاني لفترة محدودة
أخبار مصر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل.. مصدر: ركوب مجاني لفترة محدودة
لأول مرة.. المركزي يسمح لتطبيق "ريمت" بتحويل الأموال للعملاء إلكترونيا
أخبار البنوك

لأول مرة.. المركزي يسمح لتطبيق "ريمت" بتحويل الأموال للعملاء إلكترونيا
هاني شاكر وأبو زهرة بينهم .. 3 نجوم في حالة حرجة تطاردهم الشائعات
زووم

هاني شاكر وأبو زهرة بينهم .. 3 نجوم في حالة حرجة تطاردهم الشائعات
ذهب أم دولار أم شهادات بنكية.. كيف تحمي مدخراتك مع تسارع التضخم؟ خبراء
اقتصاد

ذهب أم دولار أم شهادات بنكية.. كيف تحمي مدخراتك مع تسارع التضخم؟ خبراء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟