مي كساب تستعيد ذكرياتها بالطفولة.. وجوري بكر: "يا ريتنا ما كبرنا"(صور)

كتب- هاني صابر:

استعادت الفنانة مي كساب، ذكرياتها في الصغر ومرحلة الطفولة، وهو ما دفع عدد من أصدقائها الفنانين للتفاعل مع تدوينتها.



ونشرت مي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كنت بأحلم أبقى كبير.. تعب القلب وإتحير من الدنيا ومن المشاوير".

وتفاعل مع تدوينتها عدد من الفنانين، حيث كتب شيكو "خطيرة". وكتبت سوزان نجم الدين"قمر". وكتبت شذى "لذاذة". وكتبت جوري بكر"ويا ريتنا ما كبرنا".

يذكر أن الفنانة مي كساب شاركت بموسم رمضان 2025 بمسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان.