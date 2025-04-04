بفستان أسود قصير..شاهد جلسة تصوير هنا الزاهد في باريس

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا من رحلتها الأخيرة للعاصمة الفرنسية باريس.

وظهرت هنا الزاهد في الصور وهي ترتدي فستان أسود قصير أبرز جمالها، وحازت الصور إعجاب جمهورها.

وانهالت عليها التعليقات وجاءت كالتالي:" جميلة، باربي، نجمة، رشاقة وشياكة، أجمل فنانة مصرية".

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد كان مسلسل "إقامة جبرية" الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشاركها البطولة كل من صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي وكوكبة من النجوم.

وتنتظر هنا الزاهد عرض أحدث أعمالها السينمائية "ريستارت"، بطولة تامر حسني وهنا الزاهد، باسم سمرة وعصام السقا وميكا ومحمد ثروت، وعدد من النجوم،تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.