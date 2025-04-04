لماذا اعتذرت هند صبري لـ نضال الشافعي بعد وفاة زوجته؟

كتبت- منى الموجي:

حرصت النجمة هند صبري على كتابة توضيح لجمهورها بعد ظهور نعيها للفنانة هند محمد، زوجة الفنان نضال الشافعي، عبر خاصية القصص القصيرة بصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، مصحوبا بأغنية.

وكتبت هند توضيحا واعتذارا لأسرة الراحلة ولزوجها، جاء فيه "توضيح هام بخصوص الستوري والأغنية التي يضيفها فيسبوك تلقائيا وهي مشكلة حصلت مع كثير من الناس من قبل، كل الاعتذار والمحبة والمواساة لأهل الفقيدة والزميل العزيز نضال الشافعي، رجاء توخوا الحذر فهذه الأمور تتكرر كثيرا على فيسبوك".

جدير بالذكر أن جنازة هند شُيعت ظهر اليوم الجمعة 4 أبريل، وشهدت تواجد أسرتها وحضور عدد كبير من الفنانين، بينهم: الدكتور أشرف زكي، الفنان أحمد بدير، الفنانة لقاء سويدان، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان حمزة العيلي، الفنانة وفاء عامر، المنتج محمد فوزي، الفنان سعد الصغير.