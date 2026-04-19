شاركت الفنانة غادة عبدالرازق لقطات عفوية تجمعها مع حفيدتيها وابنتها روتانا، أثناء احتفالهن بأعياد شم النسيم والربيع.



ونشرت غادة الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلّقت: "أجواء شم النسيم مع العيلة… حياتي".

تعليقات الجمهور على صور غادة عبدالرازق

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "ما شاء الله البنوتة الصغيرة نسخة منك"، "حلوين"، "إنتي أختهم الصغيرة صح"، "نحافة مفرطة يا غادة".

ويُذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق غابت عن موسم دراما رمضان 2026، لكنها ظهرت خلال الموسم من خلال برنامج "رامز ليفل الوحش"، وبرنامج "حبر سري".

آخر أعمال غادة عبدالرازق الدرامية



وكانت آخر مشاركات غادة عبدالرازق الدرامية مسلسل "شباب امرأة"، الذي عُرض في رمضان 2025، وشاركها البطولة يوسف عمر، محمد محمود، رانيا منصور، جوري بكر، حسن أبو الروس، لبنى ونس، ومن إخراج أحمد حسن.

