"ونرجع نكسر السينمات"..وائل عبدالعزيز يروج لأحدث أعمال شقيقته"زوجة راجل مش مهم"

كتب- هاني صابر:

روج الفنان وائل عبدالعزيز، لأحدث أعمال شقيقته النجمة الكبيرة ياسمين عبدالعزيز السينمائية وهو فيلم "زوجة راجل مش مهم".



ونشر وائل، صورتين لشقيقته مع أكرم حسني من كواليس تصوير الفيلم، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "ونرجع نكسر السينمات وأعلى إيراد بإذن الله وزي ما عودتينا بقى".

على جانب آخر، حققت النجمة ياسمين عبدالعزيز نجاحا كبيرا بمسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025.

واستطاع مسلسل "وتقابل حبيب" لـ ياسمين عبدالعزيز أن يتصدر قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في عدة دول حول العالم بينهم أمريكا وكندا والعراق ولبنان وتونس وأستراليا والأردن وليبيا والجزائر.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.