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بينها "قهوجية".. تعرف على مهن جيهان الشماشرجي قبل التمثيل

12:00 م الجمعة 04 أبريل 2025
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    جيهان الشماشرجي في مسلسل اخواتي
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    جيهان الشماشرجي
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    جيهان الشماشرجي
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    جيهان الشماشرجي بشعر قصير
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    جيهان الشماشرجي تخضع لجلسة تصوير جريئة.. والجمهور عروسة البحر_5
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    جيهان الشماشرجي
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    جيهان الشماشرجي في مهرجان القاهرة السينمائي (1)
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    جيهان الشماشرجي في مهرجان القاهرة السينمائي (2)
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    جيهان الشماشرجي (17)
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    جيهان الشماشرجي (11)
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    إسكندرانية ودرست الرقص.. 10 معلومات عن جيهان الشماشرجي بعد احتفالها بجائزة أفضل ممثلة
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    جيهان الشماشرجي (13)
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    جيهان الشماشرجي (16)
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    جيهان الشماشرجي (10)
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    جيهان الشماشرجي (12)
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    جيهان الشماشرجي (5)
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    جيهان الشماشرجي
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    الفنانة جيهان الشماشرجي
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    جيهان الشماشرجي (7)
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    جيهان الشماشرجي (3)
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    جيهان الشماشرجي (9)
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كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي، عن المهن التي عملت بها قبل دخول مجال التمثيل.

وقالت جيهان، ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "كنت بشتغل وأنا بدرس في الجامعة أي حاجة تيجي قدامي، واشتغلت (كول سنتر)"

وتابعت: "اشتغلت في صناعة الحلي (جواهرجية) لمدة 15 عاما، وكنت قاعدة في ورشتي، وبرسم الديزاين وبنفذه، وكنت بشتغل لوحدي ومكنش معايا ناس".

وعن بداية معرفتها بصناعة الحلي، أضافت جيهان: "قابلت حد عنده ورشة في حارة اليهود، وقولتله عايزة أتعلم عندك فالراجل رفض وقالي (احنا صنايعية في ورشة صغيرة وانتي كمان لسه صغيرة مش هينفع)، وقعدت أذن عليه لحد ما اتفقت معاه اني أشتغل في ورشته أعمل شاي وقهوة للصنايعية عشان أتفرج عليهم وهم بيشتغلوا، لحد ما واحد من الصنايعية عمل حادثة بالموتوسيكل وإيده اتكسرت فقولت أقعد مكانه بقى، فالراجل قالي (هاتي عدتك واشتغلي)، وبقيت أشتغل معاهم، وقعدت أشتغل معاهم لمدة 9 شهور".

وخاضت جيهان الشماشرجي موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "اخواتي".

مسلسل "إخواتي" بطولة نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، روبي، علي صبحي، محمد ممدوح، نبيل عيسى، حاتم صلاح، تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.

الفنانة جيهان الشماشرجي مجال التمثيل برنامج معكم
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